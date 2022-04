50 collégiens de Huahine aux jeux des Raromatai

Huahine le 29 avril 2022 - Après de nombreux mois d'entraînement et d'assiduité, 50 collégiens de Huahine ont été récompensés de leurs efforts en étant sélectionnés pour participer aux jeux des îles Sous-le-Vent qui se déroulent cette semaine à Raiatea, avec à terme la grande finale à Tahiti le 11 mai. Ce déplacement représente un budget important, heureusement pris en charge en quasi-totalité par l’Union sport scolaire polynésien (USSP).



C’est avec beaucoup d'enthousiasme que les 50 élèves de la 6e à la 3e des catégories benjamins et minimes et leurs cinq accompagnateurs ont embarqué sur le Maupiti Express lundi matin pour rejoindre Raiatea aux jeux des île Sous-le-Vent. Les critères de sélection des participants étaient principalement basés sur le mérite, la régularité, ainsi qu’un bon niveau requis dans les disciplines telles que le volley, le football, le basket, le ping-pong et le va'a. Des disciplines dans lesquelles les élèves se sont longuement entraînés dans le cadre de l'association sportive (AS) du collège ou en section sportive. L’objectif commun de tous ces passionnés de sport est d’être sélectionné pour la finale qui aura lieu le 11 mai à Tahiti.



Un coût important pris en charge par l'USSP



Ces rencontres sportives représentent un coût important, qu'heureusement l’Union sport scolaire polynésien (USSP) finance en quasi-totalité avec une petite aide complémentaire de l’AS. Entre l'hébergement à la paroisse catholique Saint-André de Raiatea, les repas et l'affrètement exceptionnel du Maupiti Express, la note s’élève aux alentours du million de Fcfp. Un budget inenvisageable pour les établissements sans l’aide financière de l’USSP.



Comme en témoigne Brigitte Acheche professeur de sport au collège de Huahine, le format des jeux a évolué au fil des ans. “Depuis que je suis là c’est-à-dire 28 ans, l’organisation des jeux des îles Sous-le-Vent a changé. Avant, cela se déroulait en deux fois deux jours dans l’année avec des activités ciblées suivies quelques mois après, d’autres rencontres avec d’autres disciplines. Cela fait environ 15 ans que la formule a changé et que toutes les disciplines et rencontres sont concentrées sur une semaine.”



Les missions de l’USSP



L’USSP a une mission de service public qui consiste à proposer la pratique d’activités physiques, sportives et artistiques, le mercredi après-midi, à tous les élèves des collèges et lycées publics et privés, depuis plus de 50 ans. L’USSP demeure présente, à travers les associations sportives qu’elle fédère, dans tous les établissements du secondaire de Polynésie française. Au-delà de la pratique sportive, de la compétition, de l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie associative, le challenge que s’est lancé l’USSP aujourd’hui, est de répondre à cet enjeu de société, qui est la problématique de la santé et de l’activité physique.