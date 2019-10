468 plants de cannabis, 776 gr d'herbe découverts à Papara

Papeete, le 25 octobre 2019- Plusieurs opérations de police judiciaire, menées les 22 et 23 octobre, ont permi la découverte de 468 plants de cannabis et 776 grammes d'herbe séchée au domicile de plusieurs individus.



Ces prises ont été réalisées, dans le cadre de la lutte contre la culture illicite de produits stupéfiants, grâce aux investigations des militaires de la brigade territoriale de Papara, appuyés par un détachement de gendarmes mobiles de l'Escadron de Troyes les 22 et 23 octobre.

Les propriétaires sont dans l'attente d'une réponse pénale.

Sur directives du magistrat, les produits illicites (cannabis) sont détruits.