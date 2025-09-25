

400 policiers déployés pour reprendre un immeuble de Grenoble aux trafiquants

Grenoble, France | AFP | mercredi 15/10/2025 - Environ 400 policiers ont participé mercredi matin à une opération destinée à reprendre le contrôle d'un immeuble de Grenoble tombé sous la coupe de trafiquants de drogues, ont annoncé le procureur et la préfète de l'Isère.



Des enquêteurs, des agents de voie publique, des douanes et de la police aux frontières, ainsi que des CRS, ont participé à cette opération "atypique" parce qu'elle visait une seule tour du quartier Mistral, a détaillé la préfète Catherine Seguin lors d'un point-presse.



Quatre personnes ont été interpellées et onze kilos de stupéfiants, 10.000 euros, une arme ainsi que des munitions ont été saisis lors de cette opération, selon le procureur Étienne Manteaux.



Au-delà de ces saisies, "nous avons repris possession de cet immeuble avec des constats (...) qui laissent pantois sur la capacité des narcotrafiquants, si on ne les stoppe pas, à être dans une toute-puissance", a-t-il ajouté.



Sur les 64 appartements de l'immeuble, 24 étaient vacants. Ils "avaient été littéralement soudés par les trafiquants", a expliqué la préfète: "il a fallu intervenir à la disqueuse pour pouvoir rétablir l'accès et restituer ces appartements aux bailleurs."



Dans les derniers mois, des locataires avaient été "contraints de quitter leur logement pour échapper aux menaces, aux intimidations et à cette occupation négative de l'espace des communs, des cages d'escaliers (...) par tous ces trafiquants", a-t-elle ajouté.



Pour elle, l'opération, qui se poursuivra dans les prochains jours, visait à adresser un "signal aux habitants: on est avec eux" et "un message aux trafiquants: l'espace public ne leur appartient pas."



Grenoble et sa banlieue sont particulièrement affectées par le trafic de drogues, qui occasionne fréquemment des violences par armes à feu.



La ville voisine d'Échirolles a dû fermer en septembre 2024 un immeuble entier, "Le Carrare", qui abritait un point de deal très lucratif, et évacuer tous ses habitants.

le Mercredi 15 Octobre 2025 à 04:26 | Lu 404 fois





