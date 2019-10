4 mois ferme pour avoir frappé sa femme enceinte de 8 mois

Et ce jeudi soir, l'homme a bu, trop bu. Il était parti faire la fête avec ses collègues après le boulot, mais n'avait pas prévenu sa femme. Et forcément pour ce couple qui se dispute au moins deux fois par jour depuis que la femme attend leur second enfant, le retour de l'homme ne s'est pas bien passé.

Furieuse et jalouse, la femme s'est énervée pendant son absence. « Je l'ai harcelé par téléphone, après il ne me répondait plus, alors j'ai craqué et j'ai découpé ses vêtements de travail », explique la femme. A la question du président du tribunal, un peu étonné qu’elle s'en prenne aux habits de travail, elle répond les larmes aux yeux « il était avec des gens du travail, alors c'est pour cela ».

A son retour, l'homme trouve les habits découpés, « j'ai gardé mon calme », assure-t-il, « mais je voulais voir mon fils de six ans, je suis allé chez la voisine pour le récupérer, mais elle ne voulait pas me le donner », explique l'homme les yeux baissés, les mains croisées nerveusement.