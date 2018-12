3ème tirage du jeu concours Happy Xmas : Les nouveaux gagnants tirés au sort !

PAPEETE, le 13 décembre 2018. Le troisième tirage du grand jeu concours HAPPY XMAS, a eu lieu jeudi 13 décembre. 21 joueurs ont eu la chance de remporter une des 21 dotations mises en jeu.



Pour participer, il fallait joindre 5 tickets non gagnants des jeux Coco Bingo, Emeraude, Ia Orana, ou ‘Ori Tahiti à un bulletin de participation disponible dans le Tahiti Infos tous les jours. Le tirage au sort a eu lieu en direct sur les ondes de Radio 1 et Tiare FM.



Ainsi, la grande gagnante du circuit panoramique en hélicoptère d’une durée de 12 minutes en vol privé pour 5 personnes offert par Tahiti Nui Helicopters est Vanina. Aussi, Nadège, Thérèse, Antoine, Wingfa, Maryse remportent chacun un téléphone Vodafone Smart N9, d’une valeur de 14.900F . Les magasins Champion offrent à Reihoarii, Teresa, Andy, Pascaline, Marylène, un bon d’achat d’une valeur de 15.000F. Berthe, Christophe, Louis, Amita, Alicia, remportent un bon de carburant à utiliser dans les stations Shell et Pacific d’une valeur de 15.000F. Christelle, Roland, Ingrid, Ginette et Nicole ont eu la chance de gagner une pochette cadeau de tickets à gratter offert par la Pacifique des Jeux d’une valeur de 15.000F.



La Caravane de Noel se rendra pour cette dernière semaine, dans les points de vente de la Pacifique des Jeux de Tahiti. Vous pourrez défier les animateurs et tenter de gagner des goodies ou des tickets à gratter. Lundi 17 décembre, elle sera d’abord au au magasin U Express Faa’a, au magasin Tarevareva, au magasin Laut, à Sun Boutic, au magasin Ah yin, au Libre service Vaiarii Nui puis à la station Shell de Papearii. Mardi 18, elle sera d’abord au Fare Loto, puis au magasin Polynésia, puis au magasin du marché Pater, à la Boulangerie Swik, à Champion Mahina, à la station Shell Prince Hinoi puis au magasin Louise de Taunoa. Mercredi 19, elle ira à Tabac Cadeaux de la Poste, au magasin Orohiti, au magasin Mou Chi Youk, puis chez Vodaphone Papeete, à la station RDO, à la Boutique U, à Easy Market Prince Hinoi. Jeudi 20, jour du tirage 4, elle ira au magasin Sabine à Tiarei, au Libre Service Proxi à Hitia’a, au magasin Tautira, au magasin Pueu, à SM Taiarapu Nui et terminera au magasin Eliane à Taravao. Enfin, dernier jour des ALV vendredi 21, elle se rendra à Champion Paofai, à Tahiti Glace Pamatai, à Happy Market Paea, au Marché Fraîcheur, au libre service Tehiti et à Super U Tamanu.



Rendez vous le jeudi 20 décembre pour le prochain tirage au sort !