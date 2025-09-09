

38 ans après la “La baleine tatouée”, Witi Ihimaera revient avec “Le pacte des baleines”

Tahiti, le 29 septembre 2025 – Lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée jeudi dans les jardins de la Maison de la culture, l'auteur néo-zélandais Witi Ihimaera a présenté son roman “Le Pacte des baleines”, la suite de “La Baleine tatouée” qui avait été publié il y a 38 ans.



Witi Ihimaera, l'un des écrivains néo-zélandais les plus fameux, était à Tahiti jeudi pour présenter son nouveau roman, “Le Pacte des baleines”, qui n'est autre que la suite du roman “La Baleine tatouée”, publié il y a 38 ans et traduit dans 32 langues. Pour présenter ce nouvel ouvrage, Witi Ihimaera était à la Maison de la Culture aux côtés de la traductrice du livre, Mireille Vignol et de son éditeur de la maison Au vent des îles, Christian Robert.



Dans ce nouvel ouvrage qui sera donc d'abord publié en langue française, Witi Ihimaera mêle “roman d'aventures” et “conte écologique” en mettant en scène un jeune acrobate nommé Teva qui revient sur les terres de sa mère à Rurutu dans l’archipel des îles Australes.



“Exclusivité mondiale”



C'est d'ailleurs sur cette île que l'auteur, sa traductrice et son éditeur se sont rendus la semaine dernière pour présenter le nouveau roman de Witi Ihimaera. Un souvenir mémorable pour le romancier néo-zélandais : “C'est formidable d'arriver dans un endroit comme celui-là et de voir que le roman y prend vie, de voir les chants, les danses des habitants de Rurutu et leur générosité”, s’est-il réjoui en marge de la présentation de son nouveau roman, la semaine dernière. Ce séjour aura aussi été l'occasion pour l'écrivain de 81 ans de nager avec des baleines pour la première fois de sa vie. Un instant très “émouvant”, a-t-il témoigné.



En écrivant “Le Pacte des baleines”, qui est publié en français et en “exclusivité mondiale” par les éditions Au vent des îles, Witi Ihimaera a souhaité “remonter l'histoire”. De son aveu, ce livre lui permet de s'assurer que “les jeunes aient un souci de connaissance qui vient du puits ancestral”.

Rédigé par Garance Colbert le Lundi 29 Septembre 2025 à 07:02 | Lu 215 fois



