

350 kilos de denrées dévalisées à la cuisine centrale de Mahina

Tahiti le 9 mai 2026. Un nouveau cambriolage de denrées à destination des enfants a été constaté vendredi à Mahina. 350 kilos de denrées servant à faire les repas des 1200 enfants des écoles de la commune ont été dérobés.



C’est sur la page Facebook de la commune que le faits divers est relaté. La cuisine centrale a fait à nouveau l’objet d’un cambriolage.



Vendredi après-midi , la gendarmerie et la police municipale ont constaté que les grilles de la cuisine centrales avaient été cisaillées



"Les voleurs ont dérobé tous les ingrédients qui devaient servir aux repas de lundi et mardi", s’indigne la mairie de Mahina. Au total, 350 kilos de denrées qui ont été dérobés, ce qui démontre une opération programmée, et surtout faite à plusieurs.



"Les 70 kilos de lardons et 90 kilos de spaghettis qui devaient servir au menu de lundi se sont envolés, tout comme les 160 kilos de poulet (soit 14 cartons) qui devaient entrer dans la composition du poulet au tamarin de mardi ! Huit cartons de corn-flakes, 15 litres d’huile d’olive et 15 litres d’œufs ont également disparu", déplore la mairie qui ne peut que constater ces vols réguliers dans sa commune.



"Ce pillage déplorable a bien failli laisser plus de 1200 enfants sans repas en début de semaine prochaine ! Mais les équipes de la restauration scolaire ont déjà assuré qu’elles vont fournir un vrai repas dès lundi", rassure cependant la mairie qui ne laissera pas les enfants avec un simple bout de pain comme déjeuner la semaine prochaine.



Un vol honteux puisqu’il est finalement dirigé au détriment des enfants de la commune.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Samedi 9 Mai 2026 à 11:45 | Lu 960 fois



