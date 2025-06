35 jeunes cadets volontaires en quête d'un avenir meilleur

Tahiti, le 2 juin 2025 - Après quatre semaines de formation réparties sur l'année lors des vacances scolaires, 35 lycéens ont reçu lundi leur diplôme de jeune cadet volontaire par le RSMA-Pf, le vice-rectorat et le Pays. Articulé autour de trois grands axes, ce dispositif sensibilise les jeunes, tous issus des familles défavorisées, ou en décrochage scolaire, à la citoyenneté, au développement des compétences individuelles et à l'identification d'un projet socio-professionnel.

Ce lundi, 35 lycéens, tous âgés de 16 à 18 ans, ont reçu leur diplôme de Volontaire jeune cadet des mains du président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, et du ministre de l'Éducation, Ronny Teriipaia. Un dispositif proposé par le Régiment du Service Militaire Adapté de Polynésie française (RSMA-Pf), le vice-rectorat et le ministère de l'Éducation afin de soutenir les élèves issus des familles défavorisées et/ou en situation de décrochage scolaire. “La mise en place de ce dispositif, on le voit aujourd'hui, est une réussite”, se félicite Ronny Teriipaia, ministre de l'Éducation. “Nous avons une trentaine de diplômés et c'est très encourageant. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons signé aujourd'hui un nouveau protocole de partenariat avec l'ensemble des acteurs concernés pour l'année scolaire prochaine.”



Car au delà d'un simple bout de papier, le ministre de l'Éducation insiste sur la portée d'une telle formation : “Elle permet de construire nos citoyens de demain. Outre tous les apprentissages liés aux enseignements, il y a cette construction du citoyen. Nous l'avons vu au travers d'un reportage vidéo lors de cette cérémonie : il y a une réelle amélioration du comportement. Ces jeunes ont acquis une certaine maturité. On ne peut qu'exprimer de la gratitude envers l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la réalisation de ce dispositif cette année.”



Du côté des élèves, le soulagement se mêlent déjà à une certaine nostalgie : “En moins de quatre semaines de formation [réparties sur l'année, NDLR] nous sommes devenus des frères et sœurs alors que l'on ne se connaissait même pas avant”, témoigne Diana Mao, élève en première au lycée Diadème. “Recevoir ce diplôme c'est avant tout de la fierté pour moi. On ne va pas se mentir : j'ai souffert pour avoir ce bout de papier, ce diplôme, et j'en suis vraiment fière. Tout au long du dispositif, on nous a appris à survivre, on a vu comment les militaires se nourrissent sur le terrain, les rations auxquelles ils ont droit. Et par dessus tout on nous a appris à avoir confiance en nous, à nous dépasser. Nous avons appris l'importance du respect et de la cohésion.”



Et pour cause : tout au long de la formation, les jeunes lycéens ont dû mouiller le maillot et apprendre à travailler en équipe. Et si la tâche a été rude par moment, elle a su néanmoins susciter des vocations : “Ce dispositif m'a vraiment motivé et aujourd'hui je sais que, après le lycée, j'irai à l'armée. J'en ai vraiment envie grâce à ce dispositif.”