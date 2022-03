32 médiateurs recrutés pour l’insertion

Tahiti, le 10 mars 2022 – Aujourd’hui au nombre de 16, l’effectif du groupe de médiateurs sociaux chargés de faciliter l’insertion dans les quartiers prioritaires du grand Papeete doit être porté à 32 courant 2022.



Leur mission est d’intervenir dans les quartiers des communes du syndicat mixte en charge du contrat de ville de l’agglomération urbaine (SMCDV), à Papeete, Pirae, Arue, Faa’a, Punaauia, Paea et Moorea. Les 16 premiers adultes-relais en fonctions depuis octobre dernier dans les quartiers prioritaires du grand Papeete ont été reçus au haut-commissariat, jeudi. Sous contrat pour une durée de deux ans renouvelables, ces médiateurs sociaux ont été formés pour accompagner les populations des quartiers prioritaires de la ville dans l’accès aux démarches administratives, aux services publics, aux soins et à l’emploi.



Formés en retour



Décliné pour la première fois en 2021 en Polynésie et cofinancé par l’État, les communes et le SMCDV, ce dispositif s'est intéressé au recrutement d'adultes de 26 ans au moins, issus des quartiers prioritaires et à la recherche d’un emploi. Ils sont aujourd'hui chargés d’œuvrer pour l'insertion dans ces mêmes quartiers. Le dispositif permet en retour de faciliter leur propre insertion professionnelle à travers un plan de formation et d’accompagnement dans leurs missions. Ces médiateurs sociaux sont ainsi eux-mêmes suivis sur le long terme dans leur réinsertion professionnelle, pour développer de nouvelles compétences et accomplir leur projet professionnel.