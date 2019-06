300 agents du Pays à la Journée sportive interservices

PAPEETE, le 16 juin 2019 - Le Pays a rassemblé tous les volontaires parmi ses administrations au parc Vairai samedi 15 juin pour une grande journée sportive interservices. Toutes les administrations étaient représentées pour un événement convivial qui vise à la fois à renforcer l'unité entre nos fonctionnaires et à promouvoir des modes de vie plus sains.



Ce samedi à Punaauia, le parc Vairai hébergeait la deuxième Journée Amui Ana'e, une journée sportive interservices organisée dans le cadre de l'initiative Mon administration active. L'année dernière, 250 agents du Pays avaient participé. Les retours très positifs ont conduit à organiser cette deuxième édition qui a rencontré un succès encore plus marqué avec 300 participants, dont la plupart des chefs de services et même la ministre de la Jeunesse et des Sport et la ministre de la Modernisation de l'administration que l'on a pu voir donner l'exemple aux troupes.



La journée était divisée en deux parties, avec près de 20 ateliers découverte le matin pour permettre aux participants de tester de nouvelles activités. De nombreux classiques étaient proposés, comme la salsa, le levé de pierres, les tō'ere, la danse traditionnelle, des ateliers nutrition, de l'aquagym, du yoga, du tae kwon do, du paddle... Mais il y avait également des activités plus originales comme l'ultimate frisbee, le bubble foot, le beach wrestling, le face to face va'a ou le cardio drumming…



L'après-midi, ce sont sept championnats en équipes qui étaient proposés, avec des lots à gagner. Il y a eu de la pétanque, du tir à la corde, des courses relai de natation, du beach volley, et à nouveau les nouveaux sports découverts le matin : ultimate frisbee, bubble foot, vohi face to face et le paddle fitness. La journée s'est conclue sur une chanson accompagnée au ukulele et chanté par tous les participants à l'unisson.



Renforcer la cohésion et améliorer le service public