3 700 emplois créés en 2024 au bénéfice des plus de 30 ans

Tahiti, le 3 février 2025 – Comme chaque année depuis 2018, les enquêteurs de l'Institut de la statistique (ISPF) prennent le pouls de l'emploi en Polynésie. En progression constante depuis la mise en place de cette enquête financée par le Sefi, 2024 connaît un pic avec 3.700 emplois créés surtout au bénéfice des plus de 30 ans. Une progression principalement liée au rebond touristique qui profite aussi aux archipels comme les Australes. Deux tiers d'entre eux sont salariés, et un tiers sont non-salariés ou assimilés.





Bonne nouvelle pour l'emploi et donc pour la CPS qui compte désormais 3.700 nouveaux cotisants. Ce lundi, l'Institut de la statistique de Polynésie française (ISPF) présentait les résultats de son enquête sur l'emploi en 2024. Une enquête annuelle mise en place il y a six ans en partenariat avec le Sefi qui la finance à hauteur de 40 millions de francs. “Cette régularité nous permet de mesurer l'évolution dans le temps de l'emploi et du chômage, et la grande force est de pouvoir faire une comparaison dans le temps et l'espace grâce aux critères internationaux du BIT (Bureau international du travail)”, explique la directrice de l'ISPF, Nadine Jourdan.



Si la progression est constante depuis 2018, cette enquête révèle que le taux d'emploi mesuré au deuxième trimestre 2024 a progressé plus rapidement que les années précédentes. Il atteint ainsi 57,7% chez les 15-64 ans, soit une hausse de 1,9 point (contre 55,8% en 2023 et 54,6% en 2022). Avec 3.700 emplois créés, ce sont désormais 105.900 personnes qui ont un travail. Parmi ces nouveaux entrants sur le marché de l'emploi, deux tiers sont salariés, soit environ 2.500, et un tiers est composé de non-salariés ou assimilés. À noter aussi que cette augmentation de l'emploi profite surtout aux 30 ans et plus (+2,5 points), et très peu aux 15-29 ans (+0,7 point), même si la précarité de l'emploi diminue chez les plus jeunes.



800 chômeurs en moins



Une augmentation à mettre au crédit de la bonne dynamique économique impulsée par le rebond touristique observé sur le deuxième semestre 2023 et début 2024. Un regain constaté “dans les secteurs traditionnels hôtellerie-restauration, mais aussi dans le transport et les autres services qui sont liés au tourisme”, souligne le responsable de l'enquête, Charly Bodet qui précise que cette embellie a également profité aux archipels, notamment aux Australes où les enquêteurs se sont déplacés l'année dernière. Avec 65,4% de taux d'emploi (part des personnes en emploi dans la population en âge de travailler), cet archipel a été porté par le tourisme qui “lorsqu'il est saturé aux îles Sous-le-vent profite à d'autres archipels”, comme l'a expliqué Charly Bodet.



Parallèlement à ce regain de l'emploi, on compte 800 chômeurs en moins par rapport à 2023 (en baisse d'un point), ce qui porte le taux de chômage à 7,5% en Polynésie. Il faut comprendre par personne au chômage, quelqu'un qui est en recherche active d'emploi au moment de l'enquête et qui est surtout disponible dans les 15 jours. Ce taux de chômage est nettement plus important chez les moins de 30 ans (18%) que chez les 50-64 ans (3%). Cela s'explique notamment par le fait que dans la plus jeune tranche, ils sont encore nombreux à faire leurs études ou à suivre une formation.



Les diplômés de Bac Pro trouvent plus facilement un travail



En matière de formation justement, cette enquête souligne que le diplôme reste le sésame vers l'emploi, sachant que les titulaires d'un Bac Pro ou d'un Bac technologique (69 et 65%) sont mieux insérés que ceux qui ont obtenu un Bac général (59%). “C'est vrai qu'il vaut mieux avoir un BAC+ 2 professionnel qu'avoir une licence trop générale, sauf si on poursuit ses études jusqu'à un Bac + 5 avec une formation professionnalisante”, précise Charly Bodet.



Ça tombe bien puisqu'en 2024, le taux d'emploi des personnes diplômées de l'enseignement supérieur augmente de trois points pour atteindre 86,6%, leur taux de chômage tombant à seulement 2,4%. En comparaison, une personne sur deux non diplômée est en emploi.



Un écart de 10 points entre les hommes et les femmes



Petit bémol en matière d'égalité professionnelle où il y a encore des progrès à faire. Il y a même eu un recul puisqu'en 2024, l'écart d'insertion entre les hommes et les femmes s'est accru alors qu'il avait diminué les trois années précédentes. Un écart de plus de 12 points en Polynésie quand il est de 5 en France métropolitaine.



En revanche, le taux des emplois considérés comme fragiles (CDD courts, stagiaires, non-salarié contraint) est en retrait pour la troisième année de suite, et on constate un emploi fragile plus marqué chez les hommes que chez les femmes (12,6% contre 10,9%) et chez les moins de 30 ans.

C'est parti pour l'édition 2025 aux Marquises Après les Australes, direction les Marquises pour huit agents de l'ISPF dont trois gestionnaires d'enquête. C'est ce lundi que démarre l'édition 2025 jusqu'au 7 mai prochain. “Nous avons choisi les deux îles principales, une île au nord avec Nuku Hiva, et une au sud avec Hiva Oa, et c'est 216 logements qui seront interrogés sur chacune de ces îles pour représenter l'ensemble des résultats sur les Marquises”, précise Charly Bodet. Des logements tirés au sort pour avoir un panel représentatif et objectif. Et attention, pas de tricherie possible. “Nos enquêteurs se présentent au logement des personnes avec leur carte professionnelle et on a interdiction d'interroger le voisin. Les logements sont tirés au sort et l'enquêteur doit se présenter plusieurs fois jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un, le matin, le soir ou le week-end.” Alors soyez sympas pour leur faire un bon accueil et attachez vos chiens.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Lundi 3 Février 2025 à 14:02 | Lu 620 fois