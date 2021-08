3 339 personnes vaccinées à la présidence

Tahiti, le 8 août 2021 - Pas moins de 3 339 personnes ont été vaccinées ce week-end au vaccinodrome organisé à la présidence à Papeete. Une affluence qui confirme encore la tendance de l'accélération de la vaccination au fenua.



C'était attendu dans le contexte de progression rapide de l'épidémie de Delta au fenua, le vaccinodrome organisé ce week-end à la présidence a connu une très forte affluence. 2 265 personnes ont été vaccinées samedi et 1 073 dimanche matin. Comme le montrent les images diffusées par la présidence, une longue file d'attente s'est formée dès samedi pour accéder aux vaccins, Pfizer et Janssen, pour tous les volontaires âgés de 12 ans et plus. Il s'agit du sixième centre de vaccination éphémère organisé à la présidence depuis l'ouverture de vaccination pour tous en mars dernier.