

2e forum de la cybersécurité

Tahiti, le 9 octobre 2025 - Les 16,17 et 18 octobre se tiendra sous le chapiteau de la présidence le 2e forum polynésien de la cybersécurité organisé par le Club de la sécurité de l'information Région Tahiti qui depuis plus de 10 ans a pour mission de faciliter l'entraide, le partage d'expériences et les bonnes pratiques pour la sécurité de l'information.





Lors de ce deuxième forum, il sera question de “résilience cyber” face au développement toujours plus rapide des services numériques et à la démocratisation de l’usage de l'intelligence artificielle.



Ces rencontres de la cybersécurité sont organisées pour “assurer la confiance et la souveraineté numérique du territoire”. Plusieurs points seront d’ailleurs évoqués comme l’accélération de la montée en compétences locale en cybersécurité, la sensibilisation aux risques numériques et les bonnes pratiques, la volonté de créer un lieu de rencontre entre acteurs publics, privés et citoyens et le renforcement de la culture numérique responsable sur l’ensemble du Fenua.



Le forum ne s’adresse pas qu’aux spécialistes et aux professionnels de l’informatique. Les collectivités locales et services publics, le grand public (le samedi), avec un focus particulier sur les familles et les jeunes mais aussi les associations. Les invitations sont lancées pour cet événement à la présidence qui envisage de faire le point sur les enjeux de la sécurité informatique.



Un village d’exposants avec différentes thématiques sera installé. Des conférences seront organisées ainsi que des tables rondes et des ateliers pratiques seront mis en place pour un accueil du public estimé à 1 000 personnes sur les trois jours.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 9 Octobre 2025 à 19:39 | Lu 138 fois



