29.5 millions d'aides pour la création de quatre cabinets dentaires et un cabinet médical

PAPEETE, le 23 mai 2019. La commission d’aide aux jeunes diplômés a accordé un montant de 29,5 millions Fcfp, d’aides pour un investissement de 136 millions Fcfp pour ’ouverture de quatre cabinets dentaires et d’un cabinet médical.





Le vice-président Teva Rohfritsch a tenu, jeudi, la première commission d’aide aux jeunes diplômés. Face au constat des difficultés croissantes des jeunes à s’insérer dans le marché du travail, et particulièrement des jeunes diplômés qui ont étudié en métropole ou à l’étranger, dont la tendance générale est de poursuivre leur carrière professionnelle à

l’étranger, le Pays a instauré un dispositif d’aide à l’installation des jeunes diplômés polynésiens.



La réunion de la commission d’aide aux jeunes diplômés a permis d’examiner cinq dossiers de demande d’aide portant sur l’ouverture de quatre cabinets dentaires (deux sur l’île de Moorea, un sur Papeete et un sur l’île de Huahine) et d’un cabinet médical sur Taravao.



Les membres de la commission ont approuvé l’ensemble des demandes représentant un montant de 29,5 millions Fcfp, d’aides pour un investissement de 136 millions Fcfp. Pour rappel, l’aide à l’installation des jeunes diplômés est un dispositif d’incitation à la création ou à la reprise d’une activité indépendante s’adressant aux personnes physiques âgées de moins de 35 ans et titulaire d’un Bac +5. Ce dispositif permet de bénéficier d’aides financières pouvant aller jusqu’à 30% des dépenses d’investissement, dans la limite d’un plafond de 6 millions Fcfp auxquelles s’ajoutent des avantages fiscaux.