27 évasanés de retour jeudi

Tahiti, le 21 avril 2020 - Ils seront finalement 27 évasanés et accompagnants de métropole à pouvoir revenir jeudi en Polynésie française par le vol de continuité territoriale.



Le dernier bulletin de la cellule de crise sanitaire du Pays est venu préciser hier soir les conditions du retour de plusieurs évasanés de métropole par le vol de continuité territoriale de cette semaine, à la suite de découverte de cas de Covid-19 parmi les patients et leurs accompagnateurs. Le second vol de la compagnie Air Tahiti Nui affrété dans le cadre de la continuité territoriale ramène jeudi matin au fenua 27 patients et