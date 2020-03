25 cas confirmés, 2 en réanimation

Tahiti, le 24 mars 2020 – Le dernier point de situation État-Pays sur le coronavirus faisait état mardi matin à 10 heures de 25 cas confirmés, soit deux de plus que la veille. Par ailleurs, deux personnes sont désormais hospitalisées en service de réanimation.



Le point quotidien État-Pays sur l’épidémie de coronavirus en Polynésie a fait état mardi matin à 10 heures de 25 cas confirmés, soit deux cas de plus que lundi. L’état de santé de deux personnes a nécessité une hospitalisation en service de réanimation, soit un de plus que la veille. Dans le détail, 275 personnes ont été dépistées depuis le début de l’épidémie. Pour rappel, le premier cas de coronavirus en Polynésie française avait été relevé le 10 mars dernier.