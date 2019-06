22 ans de réclusion pour le voleur qui avait causé la mort d'un papy

Mais cette question du lien entre l’agression et la mort de la victime a été centrale, vendredi lors de l’instruction de ce procès d’assises. Et la réponse que devait lui réserver les jurés, en leur intime conviction, serait déterminante pour le quantum de la peine d'emprisonnement. Coupable du crime crapuleux le plus grave qui soit, ou du délit de vol avec violence ayant entraîné un interruption temporaire totale (ITT) de plus de 8 jours ? D’un côté, c’est la peine maximale éventuellement assortie d’une peine de sûreté ; de l’autre une peine d’emprisonnement de 10 ans, voire du double en cas de récidive. Peine éventuellement réductible, alors qu’il venait déjà de passer les 30 derniers mois en détention provisoire.



Cette question de la qualification pénale des faits avait déjà mobilisé la procédure, courant 2018. Lewis Opuu n'a été renvoyé devant la cour d’assises il n’y a que quelques mois. Jusqu’en décembre dernier, il était sous le coup d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. C’est suite à une procédure d’appel engagée par les parties civiles que la chambre de l’instruction avait redéfini la qualité des faits reprochés au jeune homme en "vol avec violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner".



Entendue, le Dr Facon, médecin légiste, l’a rappelé vendredi matin : la victime, âgée de 83 ans était atteinte d’une cardiopathie hypertensive et de divers troubles de la circulation sanguine. Le vieil homme est décédé d’un arrêt cardiaque sur la table d’opération. Sur un plan purement factuel et médical, l’agression n’est pas directement et exclusivement reliée à la mort de l'octogénaire.



Lors de sa plaidoirie, Me Robin Quinquis a d'emblée tenu à interpeller la cour en soulignant que la crainte des parties civiles était que Lewis Opuu "sorte de prison avant d’avoir purgé une peine exemplaire". Surtout, il avait rappelé ensuite, jurisprudences de cassation en main, qu’au plan juridique, si la cause de la mort doit être certaine, elle ne doit pas nécessairement être directement et exclusivement relié à la mort. Monsieur B. a été violemment agressé. Il a lors de ce passage à tabac été victime d’une fracture cervicale qui présentait de graves complications. Il est mort durant l’opération alors que l'intervention ne pouvait être évitée sans mettre en péril le pronostic vital de la victime.



Me Raoul Aureille a de son côté beaucoup insisté sur la nature réelle de ce qui doit être reproché à son client : un vol avec violence ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours. Et non la mort de Monsieur B. : "Mon client est prêt à payer pour ce qu'il a fait. Mais il faut que la peine soit juste. Il faut surtout qu’elle soit appropriée à ce qui lui est véritablement imputable." Il a demandé à la cour de ne pas dépasser les 15 ans de réclusion dans leur peine. L'avocat n'a visiblement pas été entendu. Mais il l'annonçait avant même que ne tombe le verdict : "Si la peine est supérieure à 20 ans, je fais appel." Il a 10 jours.