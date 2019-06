1897 : Von den Steinen « trop tard » aux Marquises

Ce dernier, citoyen allemand né en 1826, peut être considéré comme le père de deux sciences nouvelles alors, l’ethnologie et l’anthropologie. Célèbre dans la seconde moitié du XIXe siècles pour ses récits et ses initiatives visant à faire reconnaître ces deux sciences, Bastian avait entrepris de nombreux voyages, notamment dans le Pacifique où sa route croisa celle du jeune et curieux Karl von den Steinen.



Fondateur de la Société berlinoise d’anthropologie, d’ethnologie et de préhistoire (Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Ungerschichte), coéditeur du journal de la société, le Zeitschrift für Ethnologie, également à la tête de la Société royale géographique d'Allemagne, Bastian était un savant universel, médecin, écrivain, géographe, et cette rencontre fut décisive pour den Steinen.



Ebloui par ces disciplines qu’il ne connaissait que fort peu, le jeune médecin allemand poursuivit son périple dans le Pacifique en se rendant notamment aux îles Salomon, où il collecta de nombreux objets, tentant de mieux comprendre ces peuples dits primitifs. En 1882 et 1883, l’Allemagne organisa une expédition savante au sud de la Georgie (Antarctique) et den Steinen fit partie de l’aventure polaire. A son retour du grand sud, il quitta l’expédition en décidant de s’installer en Uruguay, car c’est là, il le savait, il le sentait, qu’il pourrait réellement s’affirmer et vivre sa passion pour l’ethnologie. Montevideo était déjà une grande ville, comptant beaucoup d’Allemands et den Steinen n’y était pas perdu. Dès 1884, il décida de se lancer dans le grand bain et partit pour le Brésil, plus exactement en pleine Amazonie, afin d’y explorer les sources de la rivière Xingu. Il la redescendit sur 2 200 km, parvint à Belem et revint par Rio de Janeiro où l’empereur du Brésil le reçut.