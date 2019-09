187 plants de paka saisis et détruits à Papara

PAPEETE, le 10 septembre 2019 - Les militaires de la brigade territoriale de Papara et du détachement de surveillance et d’intervention composé de gendarmes mobiles de l’EGM 34/7 Troyes, ont découvert lundi 187 plants de cannabis au domicile de particuliers.



Ces cultures illicites étaient destinées à la consommation personnelle des propriétaires et à la revente occasionnelle. Les mis en cause devront répondre des faits qui leur sont reprochés devant la justice prochainement. Sur directives du parquet de Papeete, l’ensemble des plants ont été saisis et détruits par incinération.