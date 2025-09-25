

1,8 milliard pour moderniser le port

Tahiti, le 22 octobre 2025 - Le Pays a détaillé, mercredi lors d'une conférence de presse à la présidence, le contenu du schéma directeur d'aménagement du port de pêche de Papeete dans lequel 1,8 milliard de francs va être injecté. D'ici à 2030, le port sera modernisé et accueillera notamment un hangar de 800 m2 destiné à la transformation secondaire.



Alors que le port de pêche de Papeete a connu une hausse de son activité de 70 % ces sept dernières années avec 7 400 tonnes de poissons pêchées juste pour l'année 2024, le ministre des Grands travaux, Jordy Chan, et le ministre de l'Agriculture, Taivini Teai, ont tenu une conférence de presse mercredi pour dévoiler le contenu du schéma directeur du port qui a été présenté en conseil des ministres mercredi matin.



À cette occasion, le Pays a présenté la liste des opérations proposées avec un engagement sur fonds propres du Port autonome d'1,8 milliard de francs. Le schéma directeur 2025-2030 a été défini par la programmation de huit opérations qui visent à moderniser le port tel que l'a expliqué Laurent Goulet, qui a supervisé la mise en place dudit schéma. “Ces différentes opérations que nous avons établies en partenariat avec les acteurs de la filière consistent à retrouver des capacités de production de glace qui sont défaillantes aujourd'hui. Nous avons 440 millions pour démolir et reconstruire des tours à glace. Ensuite, nous améliorons les conditions d'accueil des navires. Nous avons un programme en cours de rénovation complète de tous les linéaires de ponton puis, à terme, d'ajout de pontons supplémentaires et de construction de quais supplémentaires pour la pêche”.



“Pas juste ajouter du linéaire au linéaire”



Une remise aux normes de l'assainissement est également prévue car “il y a aujourd'hui des concentrations de charges polluantes qui sont trop importantes, donc la Step (station d’épuration du Port autonome, NDLR) nous dit de les abaisser de l'ordre de 70 %. Il y a donc toute une étude qui a été réalisée cette année et qui a permis de définir les besoins de travaux sur la station de prétraitement et ces travaux seront lancés en 2026”.



Si l'ajout de pontons est prévu, le Pays souhaite d'abord se débarrasser des épaves qui sont encore à quai, comme le rappelle Laurent Goulet : “On conditionne l'ajout de linéaires supplémentaires pour l'accueil des navires au retrait des navires épaves. Aujourd'hui, nous avons 82 navires actifs et 15 épaves au port de pêche. Il ne s'agit pas d'ajouter du linéaire au linéaire sans fin car nous n'aurons plus de place au bout d'un moment. Il faut absolument évacuer ces navires épaves via la filière de démantèlement mise en place l'année dernière. Quinze places sur 40 sont aujourd'hui occupées par ces navires, ce n'est pas rien.”



Alors que plusieurs schémas directeurs avaient déjà été évoqués ces dernières années pour le port de pêche, Laurent Goulet rappelle que le Port autonome est “affectataire du port de pêche depuis janvier 2024 seulement”. “Peut-être que ceux qui avaient auparavant préparé les schémas directeurs ne maîtrisaient pas le foncier périphérique. Nous, on le maîtrise, donc nous savons ce qui est possible, crédible et faisable. Nous avons la capacité de financer ce schéma directeur sur fonds propres et encore une fois, nous maîtrisons le foncier, le plan d'eau, donc nous savons ce que l'on veut faire. Nous n'avons pas eu envie de voir les choses trop loin de manière hypothétique. Nous nous sommes cantonnés à des opérations sur cinq ans avec des objectifs atteignables et des opérations structurellement intéressantes pour la filière.”

Liste des opérations prévues

2. Amélioration des conditions d'accueil des navires et équipages

3. Remise aux normes de l'assainissement

4. Valorisation des déchets organiques issus de l'activité de mareyage

5. Sécurisation du port de pêche et déplacement des points de vente

6. Travaux de rénovation des bâtiments de mareyage

7. Construction d'un nouveau hangar pour la transformation secondaire et création d'une extension du port de pêche en vue du développement des pêches hauturières et côtières. 2026-2028 : construction d'un nouveau bâtiment de 800 m2 pour la transformation secondaire.

