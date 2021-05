17 millions de rab pour le développement de la vie associative

Tahiti, le 3 mai 2021 - Le Fonds de développement de la vie associative annonce un second appel à projets en 2021 suite à une dotation complémentaire de 17 millions de Fcfp accordée par l’Etat. Un soutien financier est déjà accordé cette année aux projets de 45 associations pour une enveloppe globale de 18 millions de Fcfp.



La Commission territoriale du Fonds de développement de la vie associative a décidé vendredi d’organiser un second appel à projets au titre de l’année 2021 suite au versement d’une dotation complémentaire exceptionnelle de l’Etat pour la Polynésie française. La commission dispose pour cette année d’une enveloppe supplémentaire de près de 17 millions de Fcfp. Le nouvel appel à projets sera publié courant mai sur le site du haut-commissariat. Les associations candidates disposeront d’un délai de six semaines pour déposer leurs projets.



Pour l’instant, 68 associations ont répondu à l’appel à projets publié en janvier dernier. La commission territoriale a décidé vendredi d’apporter un soutien financier à 45 d’entre eux, avec une première dotation de 18 millions de Fcfp. 25 projets sont accompagnés au titre du soutien à l’activité générale, 19 projets pour leur caractère innovant et 13 pour leur orientation en faveur de la formation des bénévoles.



Depuis 2018, le Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) est destiné à soutenir les associations dans leur fonctionnement et dans leurs projets par l’attribution de concours financiers en faveur : d’actions de formation des bénévoles, élus et dirigeants associatifs ; du financement de l’activité d’une association ; de la conduite de projets innovants et structurants.