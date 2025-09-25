

15 ans pour le tonton violeur

Tahiti, le 22 octobre 2025 - Après trois jours de procès, la cour d'assises a condamnée un homme de 52 ans à 15 ans de réclusion criminelle pour viol et agressions sexuelles sur trois mineurs. Le “tonton violeur” s'est également vu interdire d'entrer en contact avec les victimes et d'exercer toutes professions impliquant la présence de mineurs.



L'heure était aux plaidoiries, ce mercredi, à la cour d'assises, alors que se clôturait l'affaire du “tonton violeur en récidive”. Une affaire atypique où, fait rare, l'ambiance en salle d'audience était “apaisée”. Et pour cause : depuis le début du procès, l'accusé a adopté une posture de vulnérabilité et de vérité, reconnaissant sans aucune forme de retenue les faits pour lesquels il comparaissait. Une attitude qui n'a, en revanche, nullement convaincu l'avocat général qui, dans ses réquisitions, a tenu à rappeler au tribunal et aux jurés le profil psychologique de l'agresseur : “La psy nous l'a dit : L'homme cherche toujours à jouer au bon élève. Aux questions qu'on lui pose, l'accusé répond tout et son contraire. Il s'adapte. (...) Il répond pour nous faire plaisir car il sait ce que la justice attend de lui. (...) Là, il reconnaît les faits pour avoir sa bonne note.” Un nuage de fumée dont le seul but aurait été d'occulter les faits, selon le représentant du ministère public.



Les faits, mais aussi et surtout leurs conséquences : un des enfants a découvert la sexualité par un viol et a ensuite envisagé de se suicider. Des pensées sombres, nourries d'une honte indélébile et partagées par les deux autres victimes. L'avocat général a requis contre l'agresseur 15 ans de prison ferme.



De son côté, l'avocate de la défense a tant bien que mal essayé de minimiser la gravité des faits, comparant l'affaire à d'autres dossiers plus crus. En effet, celle-ci a mis en avant l'absence de photos choquantes, de traces physiques et de preuves concrètes, qui abondent généralement dans ce type d'affaire. “Ici, seuls les rapports et les déclarations des victimes permettent de matérialiser le dossier”, a-t-elle d'ailleurs souligné. Et si son client a, depuis le début, reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, pour sa défense elle a tenu à mettre en avant la sincérité de l’accusé en rappelant qu'il a d'ores et déjà entamé son cheminement vers le changement. Interpellé pour une dernière prise de parole, l'accusé a gardé la même posture : “Mon souhait, c'est que je regrette ce que j'ai fait et je veux demander pardon à mes trois victimes et à ma petite famille.”



Après délibération, la cour d'assises semble avoir été plus sensible aux réquisitions de l'avocat général, puisque celle-ci a condamné l'accusé à 15 ans de prison dont 5 ans de suivi socio-judiciaire, avec interdiction de rentrer en contact avec les victimes et d'exercer une profession en contact avec des mineurs. L'agresseur a également été inscrit au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais). Incarcéré en détention provisoire depuis le 10 mai 2023 le “tonton violeur” est maintenu en prison.

