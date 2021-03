148 millions pour le Centre des métiers d'art en 2021

Tahiti, le 19 mars 2021 - Le conseil d’administration du Centre des métiers d’art a adopté jeudi un budget primitif de 147,8 millions de Fcfp pour 2021.



Pour 2021, le Centre des métiers d’arts (CMA) devrait disposer de 147,8 millions de Fcfp de ressources financières. Son budget primitif a été adopté jeudi.

L’établissement devra mettre à profit ces moyens pour garantir à ses élèves une formation les préparant à un cursus dans le domaine des métiers d’art polynésien et des arts visuels allant du niveau actuel (CAP et baccalauréat) au niveau licence (DN MADE) à l’appui d’équipements techniques ou numériques en usage dans les entreprises. Ces moyens devront aussi servir finaliser la mise en place du télé-enseignement.



Ouvert sur l'art traditionnel, le CMA se donne pour mission de préserver et diffuser les spécificités artistiques du patrimoine culturel océanien et d’œuvrer à la continuité des arts polynésiens sous des formes nouvelles en incitant les élèves à acquérir les compétences nécessaires au développement d'une expression artistique contemporaine par l'acquisition des techniques actuelles et du langage plastique.



Depuis 2016, le CMA prépare à deux diplômes aujourd’hui inscrits au répertoire national des certifications professionnelles : le Certificat Polynésien des Métiers d’Art (CPMA), équivalent à un CAP, et le Brevet Polynésien des Métiers d’Art (BPMA), équivalent à un baccalauréat professionnel.

Ces deux formations comprennent les options gravure et sculpture et sont composées d’unités professionnelles et générales. Les 17 stagiaires de la promotion 2018-2020 ont été reçus aux examens terminaux avec un taux de réussite des élèves de 100%, pour ces deux diplômes.