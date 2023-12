1,3 kilo de paka pour faire des “tisanes”

Tahiti, le 30 novembre 2023 – Un homme de 40 ans a été condamné jeudi en comparution immédiate à deux ans de prison ferme. Lors d'une perquisition à son domicile, les gendarmes avaient saisi 1,3 kilo et 485 pieds de paka, destinés, selon le prévenu, à faire des tisanes thérapeutiques.



C'est dans un état de santé visiblement précaire qu'un homme de 40 ans sans emploi a comparu jeudi devant le tribunal correctionnel pour répondre de trafic de stupéfiants. Les faits qui lui étaient reprochés avaient été mis au jour lorsque les gendarmes, venus interpeller son voisin dans le cadre d'une autre affaire, avaient remarqué la présence de plusieurs plants de cannabis sous une bâche dans le jardin du prévenu. Au cours de la perquisition, les enquêteurs avaient saisi 1,3 kilo et 485 pieds de paka. Problème : à cette époque, l'intéressé se trouvait sous le coup d'un contrôle judiciaire dans une affaire de trafic de stupéfiants…



Lors de sa comparution jeudi, le prévenu – qui souffre de nombreux problèmes de santé – a assuré devant le tribunal que le paka découvert à son domicile lui permettait de se faire des “tisanes” qui apaisent ses souffrances. Pas vraiment convaincu par cette explication, le président du tribunal lui a fait remarquer qu'avec cette quantité, il pourrait en faire des “dizaines de litres”. De la “mauvaise foi” pour le procureur de la République selon lequel l'individu avait une véritable “petite entreprise” de trafic de paka qui lui permettait de vivre. Deux ans de prison ferme ont finalement été requis contre le quadragénaire.



Surpris par la lourdeur de ces réquisitions, l'avocat du prévenu, Me Smaïn Bennouar, a affirmé lors de sa plaidoirie que la peine demandée correspondait plutôt à celle à laquelle on condamne les mules qui “ramènent de l'ice en quantité significative”. Il a par ailleurs interrogé le tribunal sur la compatibilité entre l'état de santé de son client et la détention.



Après en avoir délibéré, les magistrats ont suivi les réquisitions du parquet en condamnant l'intéressé à deux ans de prison ferme assortis du maintien en détention.