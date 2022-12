12 ans requis contre une septuagénaire qui a voulu tuer son mari adultère

Saintes, France | AFP | vendredi 09/12/2022 - "Un cas classique de violence conjugale mais avec des rôles inversés": douze ans de réclusion ont été requis vendredi contre une septuagénaire pour avoir tenté, il y a quatre ans, de tuer son mari qui s'apprêtait à la quitter.



"C'est une femme mais la parité doit être le maître-mot. Ça ne doit pas entrer en ligne de compte", a affirmé devant la cour d'assises de Charente-Maritime l'avocate générale, Cécile Diard, pour qui l'âge de la mise en cause - 70 ans - "ne doit pas influencer" non plus la décision des jurés.



"Ce n'est pas le sens qu'on veut donner aux lois", insiste la magistrate.



La nuit du 6 au 7 mars 2018, après 47 ans de vie commune, Nicole a porté deux coups de couteau à Bernard, 73 ans aujourd'hui, à leur domicile de Saint-For-Sur-Gironde, près de Saintes où le procès se tient depuis jeudi. Depuis quelques mois, il fréquentait une maîtresse, pour laquelle il devait quitter sa femme le lendemain.



Le soir des faits, le couple avait eu une dernière relation intime. L'épouse aurait ensuite quitté le lit pour aller prendre un gros couteau dans la cuisine et revenir frapper son mari au thorax.



L'accusée a affirmé qu'elle voulait au départ se suicider, puis que son époux "parte avec elle": elle s'est entaillé les poignets après que ce dernier, blessé, eut échappé à ses coups. A la barre jeudi, elle a évoqué "un geste de désespoir".



Pour l'avocate générale, l'accusée "n'a pas cessé d'être fluctuante tout au long de la procédure". Ecartant la préméditation, elle a retenu la "détermination" de l'épouse par rapport à la "trahison" de son mari qui la trompe.



"Elle se rend chez le notaire pour supprimer la donation au dernier vivant, elle annule les procurations bancaires. C'est la peur de l'abandon qui lui fait dire: +Non, il partira avec moi+", considère la magistrate.



"Elle porte deux coups. Elle va dans la chambre de sa fille (handicapée, qui vit alors chez eux, NDLR) et lui arrache le téléphone des mains pour l'empêcher d'appeler sa sœur. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle a visé le cœur."



"Je ne demande pas la perpétuité (la peine encourue, NDLR) mais douze ans de réclusion, avec mandat de dépôt, ainsi qu'une injonction de soins: obligation de suivi socio-judiciaire pendant cinq ans et interdiction de contact avec son conjoint", a conclu l'avocate générale.



Verdict en fin de journée.