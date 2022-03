118 nouveaux emplois CVD validés

Tahiti, le 19 mars 2022 - La commission d'examen des dossiers de candidature CVD s'est réuni ce jeudi pour valider 118 candidatures. Les titulaires effectueront un stage de 12 mois, non renouvelable, à raison de 35 heures d'activité par semaine en contrepartie d'une indemnité brute de 170 000 Fcfp.



118 jeunes demandeurs d'emploi ont été retenus par la commission d’examen des dossiers de candidature au Corps des volontaires au développement de la Polynésie française (CVD), qu'a présidé jeudi la ministre du Travail en charge de la formation, Virginie Bruant.



La sélection des dossiers a tenu compte de l’engagement des demandeurs et de leur motivation à entreprendre des démarches pour la recherche d’un emploi.



Le dispositif CVD vise à permettre l’acquisition de savoirs, de savoir-faire, d’expérience en intégrant au choix une entreprise, une administration, une commune ou une association. Ouvert aux jeunes de moins de 30 ans, titulaires d'un diplôme Bac+2 minimum et présentant un temps de résidence d'au moins cinq ans en Polynésie, ce contrat d'aide ouvre la voie à un stage de 12 mois, non renouvelable, à raison de 35 heures d'activité par semaine. Le dispositif CVD est géré par le Service de l’Emploi (Séfi), est financé par le Fonds pour l’emploi et la lutte contre la pauvreté (Felp). L’indemnité mensuelle perçue par les stagiaires est de 170 000 Fcfp brut par mois.