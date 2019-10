116 millions pour dépolluer Marutea Nord

Rappelons que par une ordonnance en référé du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Papeete avait enjoint au propriétaire du navire Sheng Long Yu n° 21 « de prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention de la pollution susceptible d'être causée par les hydrocarbures, les fluides frigorifiques, et tous autres produits nocifs présents à l’intérieur de l’épave, par pompage ou récupération, ainsi qu’à la sécurisation du matériel et de la cargaison ». Le tribunal avait également condamné le propriétaire à procéder à l’enlèvement de l’épave sous quinze jours, sous astreinte de 500 000 Fcfp par jour de retard. Le jugement précisait qu'« à défaut d’exécution dans ce délai, la Polynésie française est autorisée à y procéder elle-même aux frais du propriétaire du navire ».



Le propriétaire s'était montré très discret, n'apparaissant pas à l'audience et ne déposant pas de conclusions auprès du tribunal. Une discrétion qui a perduré et a conduit le Pays à agir. Ainsi, compte tenu de l'« inaction » du propriétaire, de la « la défaillance devant son obligation de dépollution et d'enlèvement de l'épave du navire de pêche » et du « caractère infructueux de la mise en demeure de procéder à la dépollution et à l'enlèvement de l'épave », le Président du Pays a pris un arrêté en mars 2018 autorisant la prise en charge par la Polynésie française de l'opération de dépollution et d'enlèvement de l'épave.



Cette prise en charge était alors motivée par « l'accessibilité de cette épave au public, son caractère dangereux pour la sécurité des personnes et les risques liés à la présence de matières dangereuses et polluantes sur le navire » ainsi que « les atteintes portées par cette épave à l'intégrité du domaine public maritime et à l'environnement ». Si les atteintes à l'environnement apparaissaient évidentes, il aura cependant fallu un an pour lancer la consultation en avril 2019 et encore plusieurs mois pour procéder à l'attribution du marché dont la réalisation risque de ne s'achever qu'en 2020.