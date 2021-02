11 millions de vues pour Hanalei, la TikTokeuse polynésienne

11 millions de vues, 2,2 millions de Like et près de 21 000 commentaires. C’est ce qui s’appelle cartonner sur TikTok, le célèbre réseau social très prisé des ados. Derrière ces chiffres vertigineux, la jeune Polynésienne Hanalei. Dans cette vidéo de quelques secondes, qu’elle a fait dans le cadre du challenge Avengers Dance, on la voit enchaîner des chorégraphies sur le thème des super-héros. Bien connu des jeunes du fenua, le compte de Hanalei (hanaleifrom987) est suivi par 226 000 followers. Habituée au succès sur chacun de ses posts, elle avait déjà atteint plus de 350 000 vues avec certains d'entre eux. Avec 11 millions, un record localement, l'influenceuse tahitienne a cette fois franchi un cap.