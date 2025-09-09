100 grammes d'ice et 10 millions saisis : un trafic démantelé

Au terme de quatre mois d'une enquête menée sous l'autorité du parquet, les gendarmes de la section de recherches, de office anti-stupefiants (Ofast), de l'antenne du Gign, de la brigade nautique et de la brigade motorisée ont interpellé, le 4 octobre, cinq hommes et trois femmes à Faa'a et Moorea. Ils ont également saisi 10 millions en numéraire et 100 grammes d'ice.

Les huit mis en cause seront jugés jeudi en comparution immédiate.