Tahiti Infos

100 grammes d'ice et 10 millions saisis : un trafic démantelé


100 grammes d'ice et 10 millions saisis : un trafic démantelé
Tahiti le 7 octobre 2025. Dans le cadre d'une opération menée par plusieurs unités de gendarmerie, huit individus ont été interpellés le 4 octobre à Faa'a et Moorea. Ils seront jugés jeudi en comparution immédiate. 
 
 
Au terme de quatre mois d'une enquête menée sous l'autorité du parquet, les gendarmes de la section de recherches, de office anti-stupefiants (Ofast), de l'antenne du Gign, de la brigade nautique et de la brigade motorisée ont interpellé, le 4 octobre, cinq hommes et trois femmes à Faa'a et Moorea. Ils ont également saisi 10 millions en numéraire et 100 grammes d'ice.
 
Les huit mis en cause seront jugés jeudi en comparution immédiate. 

Rédigé par Garance Colbert le Mardi 7 Octobre 2025 à 10:15 | Lu 997 fois
           


-
https://www.tahiti-infos.com/shop/Abonnements_l6.html
https://itunes.apple.com/fr/app/tahiti-kiosque/id1171749233?l=en&mt=8
https://www.tahiti-infos.com/docs/contacts-TI.png
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site