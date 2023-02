-10 Fcfp sur l'essence et -5 Fcfp sur le gazole au 1er mars

Tahiti, le 22 février 2023 – Le gouvernement a annoncé mercredi une baisse des prix du carburant à hauteur de 10 Fcfp pour l’essence et de 5 Fcfp pour le gazole, à compter du 1er mars, dans un contexte baisse des cours du pétrole depuis le début de l'année.



Le compte-rendu du conseil des ministres de mercredi indique que la tendance générale de l'évolution du prix du pétrole, associée au cours du dollar, conduit à une baisse, depuis le début de l’année, du prix de nos hydrocarbures. Plombées par les craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale, alors qu'un gonflement des stocks américains est encore attendu, les perspectives des cours mondiaux restent orientées vers un moindre coût du pétrole. Dans ce contexte, comme s’y était engagé le gouvernement, le conseil des ministres a décidé de répercuter cette tendance générale sur les prix à la pompe, à hauteur de -10 Fcfp pour l’essence et de -5 Fcfp pour le gazole, à compter du 1er mars. L’évolution des paramètres est une préoccupation constante du gouvernement, indique le compte-rendu du conseil des ministres. Si ces tendances baissières devaient se confirmer sur l’année 2023, de nouvelles répercussions sont à prévoir, au profit des consommateurs.



