

​Week-end de dépistage du diabète à Taravao

Tahiti, le 2 octobre 2025 – Samedi 4 et dimanche 5 octobre, dépistage et sensibilisation sont au programme chez U Express Taiarapu à l’initiative de l’Adopf et ses partenaires. En Polynésie, le diabète toucherait 22 % de la population entre 20 et 79 ans, soit près de 45 000 personnes, dont une sur deux non diagnostiquée.





L’association des diabétiques et obèses de Polynésie française (Adopf) organise régulièrement des dépistages gratuits de proximité. Ces tests permettent de mesurer le taux de sucre dans le sang (glycémie) en quelques secondes à partir d’une goutte prélevée au bout du doigt.



La prochaine session est prévue ce week-end à la Presqu’île, en partenariat avec la Direction de la santé et le Rotary Club de Taravao. Rendez-vous samedi 4 octobre, de 7 à 16 heures, et dimanche 5 octobre, de 7 heures à midi, au supermarché U Express Taiarapu de Taravao. Le dépistage sera accompagné de séances d’information et de prévention autour du diabète, de l’hypertension artérielle et de l’obésité.



En 2021, la prévalence du diabète au Fenua était estimée à 22 % de la population entre 20 et 79 ans, soit près de 45 000 personnes, dont une sur deux non diagnostiquée. Les complications les plus courantes concernent les reins ou les pieds, mais aussi le cœur, les artères et les yeux.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 2 Octobre 2025 à 14:33 | Lu 181 fois



