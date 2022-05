​Virginie Bruant nomme deux directrices au Service de l'emploi et à la DSFE

Tahiti, le 2 mai 2022 – Vanessa Tiaipoi prend la direction du Service de l'emploi et Demecia Manuel celle de la Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité.



Les directions de deux services relevant de la tutelle de la nouvelle ministre du Travail et de la Solidarité, Virginie Bruant, ont été pourvues lors du conseil des ministres de la semaine dernière. Les directions du Service de l'emploi (ex-Sefi) et de la Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité (DSFE, ex-DAS) étaient en effet vacantes à l'arrivée en fonctions de la nouvelle ministre. C'est Vanessa Tiaipoi, jusqu'ici directrice générale adjointe de la CCISM, qui a pris les fonctions de directrice du Service de l'emploi. Et Demecia Manuel, jusqu'alors directrice de la communication à l'OPT, qui s'est vue confier la tête de la DSFE.

Rédigé par Antoine Samoyeau le Lundi 2 Mai 2022 à 19:06