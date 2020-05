​Vingt Polynésiens bloqués en Nouvelle-Zélande rapatriés

A400M – L’avion militaire A400M mis à disposition de la Polynésie française par l’Etat a opéré mardi le rapatriement de 20 résidents et évasanés polynésiens bloqués en Nouvelle-Zélande depuis le début de l’épidémie.



L’avion militaire A400M a réalisé mardi un rapatriement aérien entre la Nouvelle-Zélande et la Polynésie française. L’avion a atterri mardi soir à 20h45 à l’aéroport de Tahiti. Il a transporté 20 résidents polynésiens, notamment des enfants et des personnes en évacuations sanitaires qui avaient terminé leurs soins et qui étaient restés bloqués en Nouvelle-Zélande, en raison de la crise sanitaire du covid-19. Afin d’éviter l’importation de nouveaux cas de coronavirus sur le fenua, l’Etat précise que tous les passagers ont été testés avant le voyage. Les résultats des dépistages sont tous négatifs. Après un vol de près de six heures au départ d’Auckland, l’ensemble des passagers a été pris en charge à leur arrivée par les équipes de la Direction de la santé, puis transféré dans un centre de confinement dédié avec un suivi sanitaire renforcé.