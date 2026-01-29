

​Vers un nouvel Auchan à Taunoa

Tahiti le 17 février 2026. L’Autorité polynésienne de la concurrence a reçu lundi notification d’un projet de construction d’un nouvel aménagement commercial sous l’enseigne Auchan, porté par la SAS Super PPT, propriété du groupe Aline, à Taunoa.





Ce nouvel « Auchan », d’une surface de vente de 1 731,89 m² serait localisé à l’angle de l’avenue Pomare V et de la rue Marcq de Blond de Saint-Hilaire, à Taunoa, Papeete, soit à un seul pâté de maison de l’actuel Auchan Taunoa, anciennement magasin Cécile, et non loin de plusieurs autres enseignes comme Easy Market sur Prince Hinoi.



L’Autorité polynésienne de la concurrence invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet d’aménagement commercial. Ces observations devront lui parvenir au plus tard le 25 février 2026.



L’opération consiste en la construction et l’exploitation d’un magasin de commerce de détail à dominante alimentaire sous enseigne Auchan situé à Papeete, Taunoa, sur le terrain à l'angle de l'avenue Pomare V et de la rue Marcq de Blond de Saint-Hilaire, d’une surface de vente de 1731,89 m² au sens de l’article LP 320-1-1 du Code de la concurrence.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 17 Février 2026 à 16:47 | Lu 843 fois



