​Vaimalama toujours aussi fondante au Salon du chocolat

PARIS, le 29 octobre 2019 – Miss France a défilé dans une robe de chocolat, designée par la marque du fenua Tahiti Origin by M., à l’occasion de la soirée inaugurale du Salon du chocolat. Comme souvent, la belle de Mahina a conquis le public.



Délicieuse, à croquer… Les qualificatifs gourmands ne manquaient pas mardi soir à Paris, à l’occasion de la soirée inaugurale du salon du chocolat, pour saluer Vaimalama Chaves. Dans une robe partiellement confectionnée de chocolat, Miss France a exécuté sur le podium quelques pas de 'ori tahiti et, comme d’habitude, a enchanté les quelque 2 000 personnes présentes dans la salle. « C’est un rêve de petite fille » lâche tout sourire la belle en coulisse après le défilé. Même si elle avoue « manger rarement du chocolat » elle fait marcher encore une fois son humour dévastateur en affirmant qu’elle a adoré « porter du chocolat devant… ses tablettes de chocolat ! » faisant référence à ses abdos, que l’on devine évidemment charmants…



Cette robe, c’est Tahiti Origin by M. qui s’est chargé de la réaliser pour Vaimalama. « Une façon de mettre en avant la Polynésie française » se réjouit Miss France qui n’a pas hésité une seconde quand Morgane Richard lui a demandé de porter ce costume. Pour la fondatrice de Tahiti Origin, à travers cette parure, « l’idée était que la Polynésie française soit reconnue à l’international comme pays producteur de cacao » aux côtés, mardi soir, de la Côte d’Ivoire, du Pérou, du Cameroun et des Philippines. Et, pour cela, quoi de mieux qu’un costume de danse traditionnel. Mais pour le transformer en chocolat, pas facile ! « Il a fallu le "designer", explique Morgane. Et aussi trouver quel chocolat et quelle couleur de chocolat utiliser… »



Au final, elle a éprouvé « une grande émotion et beaucoup de fierté ». Mais aussi « beaucoup de stress », « quelques collages au dernier moment », sans compter une ultime consigne de Sylvie Tellier, directrice générale du comité Miss France, qui demande quelques heures avant le show, qu’on masque un peu plus le ventre de Vaimalama ! Y aurait-il quelque chose à cacher ? Nul ne le sait…



Sur scène, la robe fait un bel effet : la ceinture, les motifs en chocolats noir ou au lait qui ornent le bustier et la coiffe entièrement comestible sont aussi impressionnants que le collier en grosse perle de chocolat noir. Et quand on lui demande quelle sensation cela fait de porter un tel costume, Vaimalama use de son habituelle répartie : « On se sent désirable ! » Elle avouera même qu’avec le froid ambiant, « mon corps a réagi, il chauffe un peu, du coup le chocolat fond ». Nous aussi.