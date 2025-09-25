

​Une semaine d’ouverture sur le monde au lycée agricole de Opunohu

Moorea, le 20 octobre 2025 - Le lycée agricole de Opunohu vient de fêter les Erasmus Days, une semaine consacrée à l’Europe et aux échanges entre jeunes à travers le programme Erasmus+. Les élèves ont participé à des activités, des débats et des projets autour des cultures européennes. Un événement qui souligne l’importance de l’ouverture et de la mobilité pour les étudiants de l’établissement.



Du 13 au 17 octobre derniers, le lycée agricole de Opunohu a célébré dans ses locaux les Erasmus Days. Pendant ces cinq jours, élèves, enseignants et partenaires de plusieurs pays européens ont participé à de nombreuses activités pour découvrir les cultures européennes et réfléchir à leur place dans le monde. “Comme partout en Europe, nous avons fêté les Erasmus Days. C’est une semaine qui symbolise l’ouverture, la rencontre et la curiosité pour les autres. Tout au long de la semaine, le réfectoire a proposé un menu spécial “Europe”, avec chaque jour un pays différent à l’honneur : l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie ou encore la Grèce. C’était l’Europe dans nos assiettes. Chaque jour, un pays différent était à l’honneur”, explique Abdallah Baha, proviseur du lycée agricole de Opunohu. Les élèves ont participé à un quiz européen sur des thèmes variés : l’Europe historique, agricole, symbolique et écologique.



Ces Erasmus Days ont également été une opportunité pour les participants d’avoir un moment de réflexion et d’échanges. Les élèves ont notamment travaillé sur la rédaction de leur CV Europass, un modèle européen reconnu dans toute l’Union Européenne. Des cafés-débats leur ont également été proposés sur le thème de la citoyenneté européenne : “C’était important que les jeunes puissent se situer par rapport à l’Europe, à ses enjeux et à ses valeurs. C’est vrai que nous vivons dans un environnement géographique préservé, mais nous sommes, en même temps, un peu éloignés de tout. Il s’agissait donc de comprendre comment un jeune vit son identité polynésienne, son identité française, et s’il se reconnaît ou non dans une identité européenne. Nous avons donc réfléchi à ces questions”, relate le chef d’établissement.



Et il le rappelle : la mobilité internationale est vraiment au cœur du projet éducatif du lycée. “100 % de nos élèves, de la seconde au BTS, partent en mobilité à l’international. Les élèves des filières professionnelles effectuent un stage de deux semaines en Europe. Pour beaucoup, c’est leur premier voyage hors de la Polynésie. Ils découvrent de nouvelles cultures, apprennent à gérer un budget, à prendre le métro, à s’adapter à un autre climat… Ces expériences les font grandir”, souligne-t-il. “Les enseignants et le personnel participent eux aussi à ces échanges, notamment avec des établissements partenaires en Pologne, Hongrie, Grèce ou au Portugal. Plusieurs anciens élèves ont ensuite choisi de poursuivre leurs études en France ou en Europe grâce à cette première expérience.”



Cette semaine européenne a aussi permis aux participants de travailler sur de nouveaux projets Erasmus dans le but de préserver certaines productions agricoles locales. “Dans un monde où tout devient standardisé, nous risquons de perdre une partie de nos terroirs, de notre richesse, de notre diversité… L’Europe nous aide à valoriser nos produits traditionnels. On est en train de réfléchir à un projet via des fonds européens pour mettre en valeur ces productions qui sont en train de disparaître, la manière de les produire, de les consommer, de faire des recettes… Pour notre part, on va travailler un peu sur le coprah et le taro. Nos élèves ressortiront riches de toutes ces expériences”, assure Abdallah Baha.



Cette semaine riche en échanges et en découvertes a confirmé la réussite du programme Erasmus + pour les étudiants polynésiens. “J’ai vu des jeunes épanouis et heureux. Cette ouverture sur le monde, c’est ce qui les prépare le mieux à leur avenir. Grâce au programme Erasmus+, les élèves du lycée agricole de Opunohu découvrent qu’il est possible d’apprendre autrement, de voyager et de s’enrichir au contact des autres. Même à 18 000 kilomètres de l’Europe, la jeunesse polynésienne prouve qu’elle fait pleinement partie de cette grande famille européenne”, conclut le chef d’établissement.

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 20 Octobre 2025 à 15:26 | Lu 282 fois



