

​Une maison détruite par un incendie à Papara

Tahiti, le 12 janvier 2026 – Un incendie s’est déclaré ce lundi après-midi dans une habitation au PK 33,200, sans faire de victime. L’intervention des pompiers a permis de sauver les maisons voisines.





Une maison a été détruite par un incendie dans une servitude du PK 33,200, côté montagne, à Papara. Le feu s’est déclaré vers 13 heures. “À notre arrivée sur place, on a constaté un embrasement généralisé sur une habitation et un risque de propagation sur les maisons avoisinantes à cause du vent. La mission première, une fois qu’on s’était assuré qu’il n’y avait pas de victimes, c’était de protéger les maisons voisines, que nous avions évacuées”, indique le chef adjoint du centre d’incendie et de secours de Papara, Raimana Tepa.



Plus d’une dizaine de pompiers de Papara et Teva i Uta équipés de deux camions à incendie ont été mobilisés, épaulés par la police municipale de Papara. Vers 15 heures, le feu était complètement éteint, mais des pompiers étaient toujours sur place pour refroidir le site et assurer la surveillance.



Selon nos informations, sept personnes vivaient dans cette maison : un couple, une personne âgée et quatre enfants, absents au moment du drame à l’exception d’une femme. Choquée, elle a été prise en charge par les pompiers. Tous pourront être relogés dans la famille, dans une des maisons voisines. Pour l’heure, l’origine du sinistre serait inconnue.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 12 Janvier 2026 à 15:48 | Lu 416 fois



