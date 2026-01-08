

​Une exposition sous forme de rétrospective

Tahiti, le 14 janvier 2026 - À travers “I te Muriāvai o te tau ra”, du 21 au 24 janvier, la Maison de la culture donne l’opportunité au public de redécouvrir les œuvres des artistes émergents et confirmés ayant exposé en 2023 et 2024.





Du mercredi 21 au samedi 24 janvier, la Maison de la culture – Te Fare Tauhiti Nui invite le public à une exposition sous forme de rétrospective. “I te Muriāvai o te tau ra” prendra place dans la salle Muriāvai, où des œuvres des artistes émergents et confirmés ayant exposé entre 2023 et 2024 seront à nouveau présentées, entre tableaux, sculptures et photographies.



Une démarche qui s’inscrit dans la continuité de la grande exposition rétrospective réalisée en 2022, qui avait retracé 37 années de fonds artistiques de l’établissement.



​Infos pratiques L’exposition sera ouverte au public mercredi et jeudi de 9 à 16 heures, vendredi de 9 à 15 heures et samedi de 9 à 12 heures. Plus d’infos sur la page Facebook Médiathèque de la Maison de la Culture.

