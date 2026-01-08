Tahiti Infos

​Un vol de moteur qui pénalise les élèves


Le bateau suiveur du lycée de Taravao privé de son moteur (Crédit : Anne-Charlotte Lehartel).
Tahiti, le 12 janvier 2026 – Découverte affligeante en ce lundi de rentrée scolaire : le moteur du bateau suiveur du lycée de Taravao a été dérobé le week-end dernier à Vairao, empêchant temporairement la tenue du cours de va’a.
 

Découverte affligeante, ce lundi matin, au quai de Vairao. Venu pour un cours de rame, un groupe d’élèves du lycée Taiarapu Nui n’a pas pu se mettre à l’eau à bord des pirogues en raison du vol du moteur sur le bateau suiveur piloté par leur enseignant.

Le gérant de la machine à glace de la coopérative de pêche de Vairao, où l’embarcation était stationnée depuis vendredi en prévision de la rentrée scolaire, ne cache pas sa colère : “À cause de ça, des jeunes du lycée ne peuvent pas aller ramer. Comment on peut voler un établissement scolaire ? En sachant qu’il y a d’autres bateaux juste à côté. On en a vraiment marre de tous ces vols chez nous”, confie Jean-Jacques Klein.

Une plainte sera déposée à la gendarmerie par la direction du lycée, qui rassure sur la reprise des cours de va’a grâce à la mise en œuvre de moyens de substitution.
 

