

​Un vaste trafic de méthamphétamine et de cannabis démantelé à Raiatea

Tahiti, le 20 mars 2026 – Le parquet de Papeete communique ce vendredi sur le démantèlement d’un “vaste trafic de méthamphétamine et de cannabis”, à Raiatea. Dix prévenus doivent être jugés lundi en comparution immédiate. Quatre d’entre eux sont maintenus en détention provisoire dans l’attente du procès.



À l’issue de plusieurs mois d’enquête, les gendarmes de la section de recherches de Papeete co-saisis avec le groupe interministériel de recherches ont procédé au démantèlement d’un réseau de trafic d’ice et de cannabis florissant sur l’île de Raiatea qui impactait aussi les îles de Huahine et Maupiti, indique le parquet de Papeete dans un communiqué diffusé vendredi à la presse.



Le 16 mars, au petit matin, une opération judiciaire a été déclenchée simultanément sur les îles de Raiatea et Tahiti sous la direction du parquet de Papeete mobilisant une trentaine d’effectifs du commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française.



Onze personnes ont été interpellées puis placées en garde à vue.



11 millions d’avoirs saisis



Cette enquête judiciaire a permis la saisie de plusieurs moyens de transport (automobiles, motocyclettes et scooters), de numéraire ainsi que des produits stupéfiants (107 grammes d’ice et du cannabis sous différentes formes). Au total, l’équivalent de 11 millions de francs ont été saisis au titre des avoirs criminels.



Les investigations ont mis en évidence l’existence d’un réseau structuré, s’approvisionnant aux États-Unis pour l’ice et à Huahine pour le cannabis. Selon les éléments recueillis, ce trafic aurait généré a minima 39 millions de francs en mois d’un an.



Dix mis en cause ont été présentés vendredi à la justice en vue de comparaître devant le tribunal correctionnel de Papeete ce lundi 23 mars pour être jugés par la voie de la comparution immédiate. Quatre d’entre eux ont été placés en détention provisoire dans l’attente de l’audience.

Rédigé par Avec communiqué le Vendredi 20 Mars 2026 à 17:34 | Lu 1378 fois



