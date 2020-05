​Un système de priorités dans les bus

Tahiti, le 13 mai 2020 - Un système de priorités est provisoirement mis en place à compter de lundi dans les bus du réseau Tere Tahiti dont la capacité d’accueil est réduite de moitié par mesure de précaution sanitaire.



Mesures de distanciation physique obligent : à compter du 18 mai dans les bus du réseau Tere Tahiti, un système de priorités est provisoirement mis en place durant les heures de pointe. Cette mesure exceptionnelle tient compte de la réduction de 50% de l'offre de places offertes, par mesure de précaution sanitaire. Ainsi, seuls les travailleurs, les lycéens circulant sur le réseau régulier, les étudiants et les personnes disposant d’un justificatif d’urgences médicales seront acceptés à bord des véhicules, entre 5 et 8 heures et entre 15 et 18 heures.

Il est prévu de renforcer certaines lignes telles que la n°30 au départ de la Presqu’île et à destination de Papeete pour permettre aux travailleurs de rejoindre la zone urbaine de Papeete.

La date du 18 mai coïncide avec la reprise partielle de l’activité scolaire, de commerces, services et administrations. Cette reprise d'activité et la hausse de la demande des usagers imposent de définir de nouvelles organisations. Sur l’ensemble du réseau en activité, toutes les mesures sanitaires prises pendant le confinement sont maintenues.