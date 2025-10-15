

​Un snack fermé pour blanchiment

Tahiti le 26 octobre 2025. Sur la base de faits condamnés par le tribunal correctionnel de première instance de Papeete, Alexandre Rochatte, haut-commissaire de la République, a ordonné la fermeture administrative, pendant un mois, d’un snack situé boulevard Pomare à Papeete.

En effet, la gérante du snack, a été condamnée par la justice pour avoir apporté son concours à une opération de blanchiment de fonds qui avaient une provenance illicite.



La fermeture de ce snack est la première application du nouveau dispositif prévu par les textes. L’État met en œuvre tous les moyens légaux pour lutter contre la criminalité sur le territoire.



La lutte contre le blanchiment est un objectif prioritaire des services de l’État : elle permet de lutter contre toutes les activités criminelles en les privant de fonds.



La loi du 13 juin 2025 “visant à sortir la France du piège du narcotrafic” accorde au représentant de l’État sur le territoire de nouveaux moyens d’action pour démanteler les réseaux criminels et protéger la société contre les trafics de stupéfiants.



Pour frapper les délinquants au portefeuille, cette loi permet au haut-commissaire de la République de fermer temporairement des commerces afin de stopper des activités de blanchiment ou la récidive de ces activités.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 26 Octobre 2025 à 14:49




