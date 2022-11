​Un séminaire avant le TEP-scan

Tahiti, le 3 novembre 2022 – Le CHPF et l'Institut du cancer organisent un séminaire vendredi et samedi avec deux experts en médecine isotopique, avant d'accueillir mi-2023 le premier TEP-scan en Polynésie française.



Le centre hospitalier accueillera enfin mi-2023 un scanner à tomographie par émission de positons, plus communément appelé TEP-scan, annonce l'Institut du cancer de Polynésie française (ICPF) dans un communiqué. L'appareil d'imagerie médicale permet de compléter le diagnostic d'un cancer en repérant les tumeurs et les métastases, mais aussi d'évaluer l'efficacité d'un traitement de radiothérapie ou de chimiothérapie.



La première version du TEP-scan en Polynésie française sera exclusivement consacrée au cancer de la prostate, qui touche 120 nouveaux cas chaque année en Polynésie française. À partir de 2025, dans le futur bâtiment de l'Institut du cancer, le TEP-scan s'étendra à tous les cancers grâce au module complémentaire appelé cyclotron. C'est donc dans l'optique de l'arrivée de ce nouvel outil au CHPF qu'un séminaire co-organisé avec l'ICPF et le CHPF, gratuit et ouvert à tous les professionnels de santé sur la thématique du TEP et la radiothérapie internet des cancers de la prostate sera organisé les 4 et 5 novembre au CHPF. Deux experts en médecine isotopique ont été invités : les Dr Roland Hustinx et Philippe Robin, respectivement professeur et médecin au CHU de Liège et médecin au CHU de Brest.





le Jeudi 3 Novembre 2022 à 19:15 | Lu 163 fois