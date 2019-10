​Un scanner et une navette maritime pour les Marquises

PAPEETE, le 29 octobre 2019 - Une dotation pour l'achat d'un scanner destiné à l'hôpital de Taiohae et une subvention pour l'acquisition d'une navette maritime médicalisée pour le groupe Nord des îles Marquises ont été votées lundi, lors du collectif budgétaire, alors que le président Fritch était en visite officielle avec le haut-commissaire à Ua pou et Nuku Hiva.



L’assemblée a adopté deux dotations destinées à financer des équipements en faveur des Marquises, lundi lors du collectif budgétaire. Ces dotations viennent financer des engagements faits par le président Fritch, suite au décès du petit Hoane à Nuku Hiva.



Une enveloppe de 100 millions de Fcfp est adoptée pour l’acquisition d’un scanner pour l’hôpital Louis Rollin de Taiohae. L’hôpital Louis Rollin de Nuku Hiva dispose déjà d’un laboratoire, d’un service de radiologie et d’appareils d’échographie. Ces outils de diagnostic seront prochainement complétés un scanner 9 barrettes.



L’autre engagement pris par Edouard Fritch en séance, le 17 octobre dernier, concerne la navette maritime pour la desserte du groupe d’îles du Nord des Marquises. Pour l’acquisition de ce navire spécialement équipée pour les évacuations sanitaires, une subvention de 60 millions de Fcfp est accordée à la Fédération d’entraide polynésienne de sauvetage en mer. Une subvention de 60 millions de Fcfp doit être versée par l’Etat à la FEPSM pour compléter le financement de cet achat.



Lors d'un déplacement officiel à Ua Pou lundi, en présence du haut-commissaire, le président Fritch a confirmé son accord pour qu’un hélicoptère de la compagnie Tahiti Nui Hélicopters puisse être basé aux Marquises dans les prochains mois, au nom de la solidarité, malgré le déficit probable d’exploitation de ce service.