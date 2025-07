​Un rorqual s’échoue à Tautira

Tahiti, le 11 juillet 2025 – Ce sont des résidents du PK 18 de Tautira qui ont constaté la présence anormale de l’animal à proximité du rivage, ce vendredi matin. Décédée, la baleine a été transférée au Fenua ‘Aihere.





Les résidents du village de Tautira ont fait une triste découverte, ce vendredi, en milieu de matinée : une baleine s’est échouée dans le lagon, à proximité du rivage, comme l’ont rapporté nos confrères de Polynésie La 1ère. Les pompiers de Taiarapu-Est, la police municipale et la gendarmerie sont intervenus sur place.



Un pompier référent en lien avec la Direction de l’environnement (Diren) et le réseau des gardiens de l’océan a constaté la mort de l’animal. Il s’agirait d’un rorqual.



En accord avec la population, la décision a été prise d’enterrer le cétacé au Fenua ‘Aihere, comme un baleineau il y a plusieurs années. Mais lors du transfert, la corde qui reliait l’animal au bateau s’est rompue et il a coulé “à 30 mètres de fond, à bonne distance des côtes”, nous a-t-il été précisé.



Si la carcasse venait à remonter et à s’échouer une nouvelle fois, la population est appelée à ne pas s’approcher par mesure de sécurité et à prévenir les autorités.