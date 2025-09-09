

​Un rappel à l’ordre aux détenteurs de bourses majorées

Tahiti le 18 septembre 2025. Face à la dépopulation du Fenua, recensée par deux fois déjà par l’Institut de la statistique, Moetai Brotherson a choisi de prendre le taureau par les cornes et tente de faire revenir les forces vives du pays parties étudier en France ou à l’étranger. “Le ministre de l’Éducation contactera avant la fin de l’année tous nos enfants boursiers qui sont hors du Fenua pour revenir servir leur pays”, a annoncé Moetai Brotherson dans son discours.





Une façon pour lui de mettre la pression aux jeunes étudiants qui pourraient trouver l’herbe plus verte ailleurs ? “Pas de tout”, se défend le président du Pays. “Nous avons chaque année des étudiants qui obtiennent des bourses majorées. Ces bourses sont conditionnées à un engagement de l’étudiant de revenir en Polynésie française pour exercer dans les compétences acquises. Jusqu’à ce jour, aucun contrôle n’est fait. Nous allons commencer à regarder et nous allons juste leur rappeler leurs engagements.”



La DGEE rappelle sur son site que, en Polynésie française, les bénéficiaires d’une bourse majorée le sont essentiellement au mérite, sans distinction sociale, dans les filières prioritaires validées en conseil des ministres.



Tout étudiant bénéficiaire d’une bourse majorée s’engage, par convention, à revenir travailler en Polynésie française dans le domaine correspondant aux études suivies, pour une durée équivalente au double du nombre d’année d’études financées, au risque de devoir rembourser la bourse obtenue.

Jeudi 18 Septembre 2025




