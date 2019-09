​Un randonneur perdu à Paea hélitreuillé sain et sauf

PAPEETE, 11 septembre 2019 - Un randonneur de 59 ans, porté disparu mardi matin, a été repéré par l'hélicoptère Dauphin et hélitreuillé sain et sauf dans l'après-midi.



L’alerte a été donnée mardi en fin de matinée. Les sapeurs-pompiers de Paea ont engagé deux groupes de recherche à pied, pour tenter de retrouver en montagne le randonneur de 59 ans porté disparu dans le secteur du PK 22 à Paea. Parti pour une marche en montagne depuis son domicile, l'homme n'était pas rentré lundi soir.



Compte tenu du secteur très accidenté et après des recherches à pied infructueuses, la Direction de la protection civile du haut-commissariat a décidé d'engager l'hélicoptère interarmées Dauphin dès 14 h 30 en coordination avec les équipes de secours terrestres depuis le site de recherche.



A 16 h 30, l'homme a été retrouvé sain et sauf avant d’être treuillée par l’équipage de la 35F.



Cette mésaventure en montagne est l’occasion pour les services de l'Etat de rappeler à tous les mesures de précaution et de prévention élémentaires avant de partir en randonnée :



- se renseigner sur la météo et étudier le parcours envisagé (itinéraire, particularités, type de sentier, dangers potentiels) ;

- porter des chaussures adaptées à la randonnée ;

- emporter dans son sac de l'eau, de la nourriture, des vêtements de pluie, une lampe électrique, des allumettes, une couverture de survie permettant d'attendre les secours ou de passer la nuit en montagne ;

- ne pas partir seul en randonnée ;

- prévenir son entourage du parcours prévu et de la durée prévisionnelle de la randonnée avec un horaire d’arrivée probable ;

- se munir d’une balise de détresse (le signal reçu est géo-localisable) ou d’un téléphone portable;

- prévenir rapidement les secours si vos proches partis en randonnée ne sont pas rentrés à l’heure prévue.



En cas d'urgence, composez le 18 ou le 112, si vous êtes dans une zone couverte par un réseau de téléphonie mobile.