

​Un préavis de grève déposé à la Socrédo

Tahiti le 11 septembre 2025. Il n'y avait plus eu de mouvement social à la Socredo depuis 2016.



Un préavis de grève a été déposé ce matin à la banque Socredo par le syndicat Otahi. Plusieurs points de revendications composent ce préavis de grève qui est surtout lié « aux conditions de travail au sein des agences », nous a confié Lucie Tiffenat ce jeudi.



Si les discussions préalables n’aboutissent pas, la Socredo pourrait être en grève à partir de mercredi prochain, minuit.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 11 Septembre 2025 à 11:46 | Lu 2795 fois



