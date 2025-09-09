Tahiti Infos

​Un préavis de grève déposé à la Socrédo


Tahiti le 11 septembre 2025. Il n'y avait plus eu de mouvement social à la Socredo depuis 2016.

Un préavis de grève a été déposé ce matin à la banque Socredo par le syndicat Otahi. Plusieurs points de revendications composent ce préavis de grève qui est surtout lié « aux conditions de travail au sein des agences », nous a confié Lucie Tiffenat ce jeudi.

Si les discussions préalables n’aboutissent pas, la Socredo pourrait être en grève à partir de mercredi prochain, minuit.
 

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 11 Septembre 2025 à 11:46 | Lu 2795 fois
           


