

​Un nouveau visage pour la place Vaiete de Papeete

Tahiti, le 7 mai 2026 - C'est officiel, le gouvernement a lancé la phase d’études du réaménagement de la place Vaiete, à Papeete, dont le concours de maîtrise d’œuvre a été remporté par l’architecte Charles Pascal Lacombe - Tropical Architecture. Cette première phase doit se poursuivre jusqu’au premier trimestre de l'année prochaine. Les travaux, eux, auront lieu tout au long de 2027 pour une livraison prévue au premier trimestre 2028.



Lieu central de convivialité et de passage, la place Vaiete occupe une position stratégique entre la ville et le port de Papeete. Mais son aménagement actuel, largement minéral, est aujourd’hui jugé peu adapté aux enjeux de confort thermique, d’attractivité et de valorisation des usages.



Pour le ministre des Grands travaux, de l’Équipement, en charge des transports terrestres et maritimes et de la décentralisation, Jordy Chan, l’ambition est claire : “Créer un véritable poumon vert en plein cœur de Papeete”.



À l’issue d’un concours de maîtrise d’œuvre ouvert en septembre dernier, le projet porté par l’architecte Charles Pascal Lacombe - Tropical Architecture a été retenu. Celui-ci prévoit une transformation radicale de l’actuelle esplanade. Sa superficie sera doublée et largement végétalisée, avec l’objectif de créer une canopée dense destinée à améliorer le confort thermique et à renforcer la biodiversité.

​Neuf emplacements pour les roulottes

L’espace sera structuré autour de plusieurs pôles complémentaires : un food court central composé de trois îlots de roulottes installés sous ombrières végétalisées ; un fare pote’e, pensé comme un espace culturel et scénique dédié aux spectacles, aux concerts et aux rassemblements ; un jardin public comprenant des fontaines, des aires de jeux pour enfants et des zones de détente ; et une rampe-belvédère en spirale accessible aux personnes à mobilité réduite, reliant la place à la gare maritime. Concernant les roulottes, neuf emplacements seront proposés et les candidatures seront soumises à des critères.



Pour répondre aux questions des habitants sur l'avenir du kiosque, actuellement sur la place, le ministre des Grands travaux a tenu à rassurer : “Une récupération est prévue et on trouvera à qui le confier”.



Le projet prévoit également une réouverture progressive de l’accès aux quais, aujourd’hui partiellement interdits au public. Il sera possible de s’y promener les jours sans escale de paquebot.



Une continuité piétonne sera également créée entre la gare maritime et le front de mer, facilitant les déplacements entre les différents pôles du centre-ville et du port.



“On souhaite retrouver une ambiance d’antan, où les habitants pouvaient marcher au bord de l’eau, tout en respectant les contraintes portuaires actuelles. Le but, c’est de transformer une place très minérale, qui chauffe et attire peu aujourd’hui, en un véritable espace de vie, ombragé, vivant et ouvert sur la mer”, résume le ministre.

​Transformation du secteur Le projet de la place Vaiete s’inscrit dans une transformation plus large du secteur portuaire, en lien avec d’autres opérations en cours, notamment le futur projet immobilier privé en face de la gare maritime, le Royal Papeete. Selon Jordy Chan, ces deux projets seront connectés par des aménagements piétons et une passerelle, tout en restant indépendants dans leur calendrier.



Y aura-t-il un parking ? “Oui, le parking de la gare maritime sera remplacé par le parking du terminal de croisière et par le futur parking silo qui sera construit dans le cadre du projet Royal Papeete”, a répondu Jordy Chan. Soit un parking de 200 places.



Le coût total de l’opération est estimé à 1,35 milliard de francs, dont environ 1,18 milliard consacré aux travaux et le reste aux études et frais de maîtrise d’œuvre. Avec cette transformation, Vaiete devrait devenir à la fois un lieu de passage, de rencontre et de séjour, au cœur d’un front de mer repensé pour les prochaines décennies.





Rédigé par Violaine Broquet le Jeudi 7 Mai 2026 à 15:17 | Lu 424 fois



