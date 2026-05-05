

​Un nouveau quai de débarquement en chantier pour Avera

Tahiti, le 4 juin 2026 - Les travaux de réaménagement des infrastructures maritimes de Avera seront lancés en juillet pour une durée de onze mois. Un chantier de 300 millions de francs financé par le Pays pour offrir une alternative à l’île lorsque les conditions météo ne permettent pas l’accostage au village de Moerai.



Jordy Chan, le ministre des Grands travaux, de l’Équipement, en charge des Transports terrestres et maritimes, a achevé ce jeudi une mission de terrain sur l’île de Rurutu où il a pu annoncer le démarrage imminent de certains chantiers et faire un point de situation sur les opérations à venir, en présence du tāvana Frédéric Riveta et de son équipe municipale.



Le point d’orgue de ce déplacement ministériel a été la cérémonie de pose de la première pierre des travaux de réaménagement des infrastructures maritimes de Avera.



Principalement utilisé par les pêcheurs de l’île, mais également pour les opérations de débarquement du fret, l’ouvrage actuel joue un rôle essentiel dans la desserte de Rurutu, lorsque les conditions ne permettent pas l’accostage au village de Moerai. Il présente toutefois plusieurs dégradations importantes nécessitant une intervention profonde.



Les travaux prévus visent ainsi à réhabiliter et moderniser ces infrastructures afin d’améliorer l’accessibilité, la sécurité et les conditions d’exploitation du site, tout en intégrant des exigences environnementales destinées à préserver les milieux marins et terrestres de l’île.



Mobilisant un investissement de 300 millions de francs, financé entièrement par le Pays, les travaux doivent démarrer à la mi-juillet, pour une durée d’environ onze mois.



Mise aux normes de l’aérodrome



En matière d’infrastructures aéroportuaires, un appel d’offres a été lancé en mai 2026 pour la mise aux normes de l’aérodrome de Rurutu. Ces travaux visent à sécuriser la desserte aérienne de l’île par l’élargissement et la réfection de la piste d’atterrissage, du tarmac, ainsi que du balisage lumineux.



L’opération représente un coût d’environ 1,2 milliard de francs, financé par le Pays et l’État au travers du Troisième instrument financier (3IF).



Pour ce qui concerne les travaux routiers, le ministre a confirmé la programmation de la quatrième tranche des travaux de rénovation de la chaussée de la route traversière entre Moerai et Avera. Ce chantier d’un montant de 200 millions de francs, cofinancé par le Pays et l’État au travers du 3IF, doit démarrer début 2027.



Enfin, deux sections de route qui préoccupent la population au bas du rocher Matotea et sur la route entre Avera et Narui feront l’objet d’une étude géologique dès le mois de juillet 2026 afin de définir les travaux à réaliser pour sécuriser les déplacements des usagers.

Rédigé par Avec communiqué le Jeudi 4 Juin 2026 à 17:50 | Lu 298 fois



